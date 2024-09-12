"Скоро побачимося, Тайсоне": Усик розпочав підготовку до реваншу з Ф'юрі (відео)

Другий поєдинок між українцем і британцем заплановано на 21 грудня.

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик вже готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі.

37-річний український боксер у себе в соцмережах виклав відео, в якому повідомив, що розпочав тренувальний табір перед реваншем з "Циганським королем".

"Скоро побачимося, Тайсоне Ф'юрі. Мій тренувальний табір стартував", – написав Усик в Instagram.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Наприкінці червня Олександр відмовився від титулу IBF.

Новим володарем пояса IBF став британець Даніель Дюбуа, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича, і 21 вересня захищатиме його у бою проти свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Усик – Ф'юрі: підсумки першого бою

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції українця після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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