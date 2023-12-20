Скрипник розірвав контракт із "Ворсклою" та очолив інший клуб УПЛ

Український фахівець Віктор Скрипник залишив посаду головного тренера полтавської "Ворскли" та очолив харківський "Металіст 1925".

54-річний спеціаліст підписав з харків'янами контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

До тренерського штабу Скрипника увійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював у своїх попередніх клубах.

Колишній керманич "Металіста 1925" Олег Голодюк залишиться працювати у структурі клубу. А Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін продовжать роботу вже у штабі Скрипника.

Своєю чергою, "Ворскла" на офіційному сайті оголосила, що досягла зі Скрипником домовленості про дострокове розірвання його контракту.

Скрипник очолював "Ворсклу" від літа 2022 року. Під його керівництвом полтавці провели 53 матчі у всіх турнірах: 23 перемоги, 11 нічиїх та 19 поразок.

Раніше Скрипник також працював головним тренером луганської "Зорі", латвійської "Риги" та бременського "Вердера".

Зазначимо, що на зимову перерву "Металіст 1925" вирушив на 12-му місці в УПЛ, набравши 15 очок після 17 зіграних матчів. "Ворскла" з 23 балами після 17 поєдинків посідає сьому позицію.

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