"Скучив за роботою": Маркевич натякнув на готовність очолити збірну України

Колишній головний тренер "Металіста" і "Дніпра", легендарний Мирон Маркевич заявив, що готовий повернутися до роботи.

Про це 75-річний фахівець повідомив в ефірі УПЛ ТБ.

"Чи є сили працювати? Все у мене нормально. Звичайно, скучив за роботою, адже майже 40 років займався цим", — сказав Маркевич.

Зазначимо, що Мирон Богданович є одним з головних кандидатів на посаду головного тренера збірної України після відходу Сергія Реброва.

За даними ЗМІ, Українська асоціація футболу (УАФ) зараз обирає між Маркевичем та італійцем Андреа Мальдерою, який від 2016 до 2021 року працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

Останнім місцем роботи Маркевича були львівські "Карпати", які він залишив у липні 2024 року.

Маркевич уже очолював збірну України 2010 року, провівши на посаді тільки чотири матчі, у яких команда не зазнала жодної поразки.

Тоді Маркевич поєднував роботу в національній команді та харківському "Металісті". У серпні 2010 року він пішов у відставку з посади головного тренера збірної через незгоду з рішенням Федерації футболу України щодо позбавлення "Металіста" 9 очок за начебто договірний матч проти "Карпат".

