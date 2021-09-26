"Слава Богу": Ломаченко відреагував на впевнену перемогу Усика в бою із Джошуа

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Зірковий український боксер Василь Ломаченко відреагував на впевнену перемогу свого друга, кума і колеги Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа в бою за чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі.

Представник легкого дивізіону опублікував в Instagram фото новоспеченого володаря чотирьох титулів, яке коротко підписав: "Слава Богу".

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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