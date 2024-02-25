"Слава Україні! Героям слава": "Колос" обіграв "Верес" у матчі з фанатами на трибунах

"Колос" переміг "Верес" у виїзному матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:2 .

Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення уболівальники були допущені на трибуни, тому грали команди за активної підтримки глядачів, які неодноразово гучно скандували "Слава Україні! Героям слава", "ЗСУ" та інші патріотичні гасла.

Обидва голи у цьому матчі клуб з Ковалівки забив наприкінці другого тайму. На 80-й хвилині Андрій Цуріков відкрив рахунок після передачі Андрія Тотовицького.

На 84-й хвилині перевагу гостей закріпив литовський нападник Гитіс Паулаускас, ще один асист заніс до свого активу Тотовицький.

Огляд матчу "Верес" – "Колос"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Колос" (24 очки) піднявся на сьоме місце в УПЛ. "Верес" (12 балів) йде в зоні вильоту на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі "Колос" прийме "Рух", а "Верес" зустрінеться з "Ворсклою". Обидва матчі відбудуться 2 березня.

Читайте також:

"Кривбас" з шедевральним голом розгромив ЛНЗ у матчі-відкритті весняної частини УПЛ (відео)

Черговий зрадник: ексфутболіст молодіжної збірної України зіграв за російський клуб

Челсі – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Кубка англійської ліги