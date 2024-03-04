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"Слава Україні": Костюк розплакалася на нагородженні після фіналу турніру в Сан-Дієго (відео)

"Слава Україні": Костюк розплакалася на нагородженні після фіналу турніру в Сан-Дієго (відео)

Марта Костюк / Фото: Associated Press

Марта видала емоційну промову та не стримала сліз, коли говорила про війну в Україні.

Українська тенісистка Марта Костюк дала волю емоціям на церемонії нагородження після фіналу турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у вирішальному матчі поступилася британці Кеті Бултер (№49 WTA) з рахунком 7:5, 2:6, 2:6.

Після завершення поєдинку Марта прокоментувала свої виступи на турнірі та не стримала сліз, коли говорила про війну в Україні.

"Усім привіт. Насамперед усім, хто на трибунах, хто дивиться телевізор… Слава Україні! Я не хочу вас засмучувати, вибачте. Я хочу сказати спасибі моїй родині, яка залишилася вдома. Для України останні кілька ночей видалися дуже важкими.

Моя родина зараз перебуває в Україні. Я не знаю, що станеться завтра. Немає нікого, хто б пожертвував заради моєї кар'єри більше, ніж вони. Я хочу присвятити їм цей маленький трофей. Хочу, щоб вони якомога частіше бачили, як я перемагаю. Ось цей трофей – для них. Дякую", – сказала українка.

Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі зіграла у фіналі турніру рівня WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.

Нагадаємо, у півфіналі Костюк із суперкамбеком перемогла п'яту ракетку світу та першу сіяну на турнірі американку Джессіку Пегулу.

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