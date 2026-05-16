Проспорт
369
2 хв

"Слава Україні": Світоліна дала емоційний коментар після виграшу турніру в Римі

Еліна втретє тріумфувала у Римі і здобула 20-й титул WTA у кар'єрі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA), яка стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Римі (Італія), емоційно прокоментувала свою перемогу в фіналі над американкою Корі Гауфф.

"Важко повірити, що минуло вісім років відтоді, як я тут виграла трофей. Дуже задоволена, що перемогла тут. Передусім, хочу подякувати Коко за гарний турнір, її команді. Вона — справжня чемпіонка. Сподіваюся, що у нас з нею попереду ще чимало битв у майбутньому. Хочу також подякувати своїй команді.

У мене була важка поразка у Дубаї цього року: я здобула на той момент 19-й титул і націлювалася на 20-й. Сказала своєму тренеру, щоб було б добре перед завершенням кар'єри досягти ювілейного титулу. Він відповів мені, що сподівається на те, що у нас вийде це зробити цього року. Тож я дуже, дуже щаслива.

Хочу подякувати також людям в Україні, які підтримують мене, дивляться за моїми матчами, зокрема з укриттів. Останні декілька тижнів були дуже важкі для України, і я хочу подякувати всім за підтримку, що намагаєтеся знаходити час на перегляд матчів, на підтримку на такій відстані. Я відчуваю любов від усіх. Дякую. Слава Україні", — сказала Світоліна у флешкоментарі організаторам турніру.

Еліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі. Раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.

Раніше ми розповідали, що українська тенісистка Марта Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в іспанському Мадриді, обігравши у фіналі нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

