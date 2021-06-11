Нова форма української збірної з футболу неабияк роздратувала росіян.

Гасла "Слава Україні" та "Героям слава" хочуть офіційно визнати українськими футбольними символами.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

11 червня це питання мають розглянути у вітчизняній асоціації футболу. Тим часом її президент зараз перебуває в Римі. Туди він вилетів ще напередодні вранці для перемовин зі Спілкою європейських футбольних асоціацій.

УЄФА вимагає прибрати напис "Героям слава" з форми збірної. Що нібито це є політичним лозунгом - вирішили росіяни і відправили відповідну скаргу європейським футбольним чиновникам. Натомість світова спільнота активно виступила на підтримку України. Співробітники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні виклали фото в соцмережу, де всі вони одягнуті у форму нашої збірної. І як годиться - відстоюють себе й самі українці. На офіційних сторінках УЄФА у соціальних мережах українські користувачі без упину пишуть "Слава Україні! Героям слава!".

Новини спорту: "Слава Україні!" та "Героям слава!" хочуть офіційно визнати футбольними символами

Варто зазначити, що УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора.

У російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України, проте УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

нову екіпіровку збірної України, проте , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Підтримали Україну посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

посольства США і Великобританії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна". Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними. У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Новини світу: чому УЄФА пішла на поступки росіянам та заборонила гасло на формі української збірної

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