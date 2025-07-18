"Слава Україні!": Усик дав лаконічний коментар напередодні бою з Дюбуа за звання "абсолюта"

Олександр Усик / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик дав лаконічний коментар напередодні бою-реваншу проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа.

Після завершення офіційної процедури зважування, де боксери показали вагу перед об'єднавчим поєдинком, українець відповів на запитання, що для нього означає можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу.

“Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимося завтра. Слава Україні!” — сказав боксер.

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За свою кар'єру Усик уже двічі був абсолютним чемпіоном світу. Вперше це сталося 2018 року, коли українець переміг росіянина Мурата Гассієва у бою за всі титули крузервейту (вагова категорія до 90,7 кг). Торік Олександр здобув звання “абсолюта” в надважкій вазі, здолавши британця Тайсона Ф'юрі.

Реванш Усик — Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, на стадіоні “Вемблі” в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті.

Вечір боксу на “Вемблі” стартує о 19:00 за київським часом. Глядачі побачать поєдинки андеркарду, після чого відбудеться головний бій між Усиком і Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик — Дюбуа.

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Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик — Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш, а також де дивитися поєдинок Усик — Дюбуа.

Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа назвав найбільшу мрію у своєму житті. Також Олександр розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.

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