"Слава Україні": Усик розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном

Олександр вирішив присвятити свій тріумф українському народу та зокрема ЗСУ.

Максим Приходько
Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик розповів, кому присвячує перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Під час інтерв'ю в ринзі одразу після завершення бою Олександр заявив, що цей тріумф присвячує українському народу та зокрема ЗСУ.

"Я хочу присвятити сьогоднішній бій українцям та українським військовим. Дякую за все. Слава Україні!", — сказав Усик.

Також Олександр розповів, що в момент його поєдинку Україна зазнає масованої атаки від російських окупантів.

"Для мене це дуже важливо, але я зараз знаю, що в Україні, в моїй країні, у мій народ летять бомби. Мій народ зараз сидить у бомбосховищах. Моя сім'я, моя донька теж у бомбосховищі. Вона надіслала мені повідомлення: тато, я тебе люблю, ти виграв. Я злякався і сказав: о Боже мій, дякую тобі велике.

Я кажу: дуже дякую. Ріко, ти неймовірний боєць. Дуже дякую. Ти і твоя команда, тренер — розумні. Моя команда, я вас люблю. Ви найкращі. Катерина, моя дружина, я тебе люблю. Ти моє світло. Ти моє життя. Ти моє серце", — сказав Усик.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій.

Усик уперше в кар'єрі бився не з професійним боксером, а з представником іншого виду єдиноборств. Для 39-річного українця це 25-та перемога на професійному рингу (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

