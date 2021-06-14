"Слава Україні": в РФ похвалили гру української збірної на Євро і розкритикували своїх

"За поребриком" заявили, що матч Нідерланди — Україна поки що є кращим на Євро.

Російський коментатор і журналіст Олексій Андронов порівняв гру збірних України та Росії в перших матчах на Євро-2020.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Андронов похвалив роботу головного тренера Андрія Шевченка.

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Бадьоро, сміливо, атака на атаку. Шевченко молодець, що не став будувати окопи "імені Барінова та Оздоєва" (Дмитро Барінов і Магомед Оздоєв — півзахисники збірної РФ). Футбол повинен дарувати радість. Цей — дарує! ", — написав коментатор.

За його словами, незважаючи на те, що і Україна, і Росія програли, вони обидві провели абсолютно різні матчі.

"Слава Україні! Начебто і там втратили три очки, і наші втратили три очки. Але одні грали в футбол (як вміють), а інші — в спортивну ходьбу з м'ячем. Поки це (Нідерланди — Україна — Ред.) був кращий матч на Євро", — вважає Андронов.

Інший російський коментатор коментатор Геннадій Орлов і зовсім заявив, що зараз збірна України сильніша за Росію.

"Ось фіни обіграли данців — хто думав, що вони обіграють? За ігровими показниками, за футболістами зараз Україна сильніша, ніж збірна Росії. Вона і краще грає на європейське арені. Гравці у них сильні", — заявив Орлов на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, що збірна України стартувала на Євро-2020 з поразки від Нідерландів. Матч закінчився з рахунком 2:3.

Також стало відомо, що матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу.

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