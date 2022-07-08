"Слава Україні!": захисник збірної закликав світову спільноту не бути байдужими до війни (відео)

Атакувальний захисник збірної України Іссуф Санон взяв участь у післяматчевій пресконференції присвяченій грі проти чемпіонів світу команди Іспанії.

Баскетболіст висловився про гру "синьо-жовтих", а також закликав зупинити війну в Україні.

"По-перше хочу подякувати всім хто прийшов та підтримав нас на трибунах. Ми граємо не вдома і нам трохи важко через це, але зараз це частина гри. Важко щось говорити, коли програєш одне очко, але ми грали краще, ніж в Іспанії. Ми показали всім, що ми можемо грати з Грузією, з Іспанією, з кожною командою. Ми можемо давати бій будь-кому, але нам треба трохи більше концентрації.І ще я хотів би додати: зупиніть війну в Україні. Слава Україні!", - сказав він.

Зазначимо, підтримку України висловили і суперники української команди. Керманич іспанців Серджіо Скаріоло висловив сподівання, що війна закінчиться якнайшвидше.

"Я хочу висловити слова підтримки всій делегації збірної України, фанатам, які залишилися вдома. Ми молимося про те, щоб війна закінчилася якнайшвидше", – сказав він.

Нагадаємо, що поєдинок кваліфікації на баскетбольний чемпіонат світу-2023 між збірними України та Грузії завершився скандалом.

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