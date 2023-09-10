"Слава Україні": зірка збірної Англії відзначився красивим жестом під час інтерв'ю – відео

Одноклубник Зінченка вирішив спробувати сказати кілька слів українською мовою.

Півзахисник лондонського "Арсенала" та збірної Англії Деклан Райс оригінально висловив підтримку Україні після матчу 5-го туру відбору на Євро-2024.

24-річний хавбек у мікс-зоні давав інтерв'ю українській журналістці. На завершення вона запитала Райса, чи навчив його одноклубник з "Арсенала" Олександр Зінченко що-небудь українською мовою.

Деклан відповів, що ще нічого не знає. У відповідь журналістка запропонувала футболісту вивчити гасло "Слава Україні", на що англієць охоче погодився та досить чітко вимовив патріотичну фразу.

Зазначимо, що влітку цього року "Арсенал" придбав Райса у "Вест Гема" за 120 мільйонів євро. Це найдорожчий трансфер в історії "канонірів".

Збірна України здобула нічию проти команди Англії – 1:1. На гол Зінченка "Три леви" відповіли точним ударом Кайла Вокера.

Після матчів п'ятого туру збірна Англії (13 очок) лідирує у групі С. На другому місці – Україна (7 балів). Далі йдуть Італія (4), Північна Македонія (4) та Мальта (0).

В рамках 6-го туру відбору Євро-2024 італійці 12 вересня прийматимуть Україну, а Північна Македонія на виїзді зіграє з Мальтою.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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