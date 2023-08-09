Славія – Дніпро-1: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Дивіться у прямому ефірі перший поєдинок 3-го раунду відбору Ліги Європи між чеським і українським клубами.

У четвер, 10 серпня, "Дніпро-1" проведе перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи з празькою "Славією".

Гра відбудеться на "Еден Арені" в Празі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь між "Дніпром-1" і "Славією" заплановано на 17 серпня у словацькому місті Кошице.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи позмагається за вихід до групового етапу з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Той, хто програє в дуелі "Славія" Прага – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Славія" – "Дніпро-1" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, "Дніпро-1" – срібний призер минулого сезону УПЛ. Дніпровський клуб дебютував у кваліфікації Ліги чемпіонів, розпочавши поточну єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, де за сумою двох зустрічей вилетів від грецького "Панатінаїкоса" (1:3, 2:2).

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