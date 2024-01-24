"Славія" відмовилася від товариського матчу зі словацьким клубом, який заплямувався грою з росіянами

Чеський гранд скасував запланований поєдинок зі "Слованом" після спарингу братиславського клубу з командою держави-терористки.

Празька "Славія" принципово відмовилася грати товариський матч проти "Слована" з Братислави через те, що словацька команда вирішила провести спаринг з московським "Динамо".

Контрольний поєдинок між чеським і словацьким клубами був запланований на 4 лютого. Однак після того, як 23 січня "Слован" зіграв з російською командою, "Славія" на своїй сторінці у Twitter оголосила про скасування зустрічі.

Перед цим Любош Беньковський, асистент головного тренера "Слована", в соцмережах анонсував спаринг з "Динамо" Москва на зборах у Катарі..

На це рішуче відреагував керівник "Славії" Ярослав Тврдік, заявивши, що в такому разі його команда відмовляється грати проти братиславського клубу.

"Тоді ми не будемо грати товариський матч", – написав Тврдік у своєму Twitter, додавши фото українського захисника "Славії" Тараса Качараби у футболці з написом "We stand with Ukraine".

To si potom pripravny zapas nezahrajeme ❤️ pic.twitter.com/FZSC0hHuC2 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 22, 2024

Додамо, що після початку повномасштабного російського вторгнення до України гравці "Славії" вийшли у футболах з написом "We stand with Ukraine" на матч проти турецького "Фенербахче" у Лізі конференцій. Також чеський гранд провів благодійний аукціон на підтримку українців, які через війну були змушені залишити батьківщину.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

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