Славія – Зоря: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги Європи

Луганці поборються з кривдником "Дніпра-1" за путівку до групового етапу другого за рангом євротурніру.

У четвер, 24 серпня, луганська "Зоря" зіграє з празькою "Славією" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" у Празі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Зоря" як бронзовий призер чемпіонату України автоматично потрапила до плейоф відбору Ліги Європи.

"Славія" розпочала єврокампанію з 3-го раунду кваліфікації, де вибила з турніру ще один український клуб – "Дніпро-1" (3:0, 1:1).

Де дивитися матч Славія – Зоря

На території України поєдинок у прямому ефірі покажуть телеканал УНІАН та Youtube-канал FootballHub.

Крім того, гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Славія" – "Зоря".

Прогнози букмекерів на матч Славія – Зоря

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку є чеський клуб. На перемогу "Славії" можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Нічия – 6,40. Виграш луганців стане гучною сенсацією – 12,50.

Аналогічно, букмекери не сумніваються у тріумфі празької команди за підсумками двох матчів – 1,08. Прохід "Зорі" до наступної стадії – 7,90.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у польському місті Люблін. Саме тут луганський клуб проводитиме номінально домашні єврокубкові матчі у сезоні-2023/24.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, одразу потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

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