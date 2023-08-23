Славія – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги Європи

Дивіться перший поєдинок між луганським і празьким клубами за місце в груповому етапі Ліги Європи.

У четвер, 24 серпня, луганська "Зоря" зіграє з празькою "Славією" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Еден Арені" у Празі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 31 серпня, у польському місті Люблін. Саме тут луганський клуб проводитиме номінально домашні єврокубкові матчі у сезоні-2023/24.

Переможець двоматчевої дуелі вийде до групового етапу Ліги Європи. Команда, яка програє, одразу потрапить до групового етапу третього за престижністю єврокубку – Ліги конференцій.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Славія" – "Зоря" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ і телеканалі УНІАН.

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