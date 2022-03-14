Слідом за Абрамовичем: російський олігарх намагається продати футбольний клуб в Європі

Валерій Ойф продасть свою частку акцій "Вітесса".

Російський олігарх Валерій Ойф, якому належить основний пакет акцій нідерландського "Вітесса", вирішив продати свою частку акцій клубу.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Вітесса".

Також олігарх "негайно" покине наглядову раду.

Причина такого рішення не зазначається, утім у заяві на сайті про це рішення розміщено прапор України.

"Мені дуже боляче прощатися з "Вітессом", але в нинішній ситуації я приймаю це непросте рішення в інтересах клубу, співробітників, уболівальників, спонсорів та інших зацікавлених сторін.

Я мав особливий період, завжди відчував, що дуже пов’язаний з клубом і насолоджувався чудовими виступами. "Вітесс" у моєму серці", - заявив Ойф.

58-річний бізнесмен був у наглядовій раді клубу з 2016 року. 2018 року став мажоритарним акціонером.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила персональні санкції проти Абрамовича. Всі активи російського олігарха "заморозили". Тепер він позбавлений можливості продати лондонський клуб, що намагався зробити раніше. Крім того, потрапляння Абрамовіча в санкційний список означає серйозні наслідки для "Челсі".

Зазначимо, що англійська Прем'єр-ліга вже відсторонила Абрамовича від управління "Челсі". Також співпрацю з "синіми" призупинив один з основних спонсорів.

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