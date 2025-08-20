Слідом за Бех-Романчук: українську легкоатлетку відсторонили через позитивний допінг-тест

Аліна Ярошина / © ФЛАУ

Українська легкоатлетка Аліна Ярошина отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест.

По це повідомляється на сайті Національного антидопінгового центру України.

28-річна Ярошина, що спеціалізується на бігу на 400 метрів, офіційно відсторонена від 14 липня 2025 року. Термін відсторонення спортсменки поки що невідомий.

У крові Аліни було виявлено сліди забороненої речовини остарину та його метаболіти одефенілостарин, а також RAD140.

За порушення статей 2.1 та 2.2 їй загрожує дискваліфікація на чотири роки. Водночас "бан" можуть скоротити до двох років, якщо буде доведено ненавмисне потрапляння речовини до організму.

Раніше повідомлялося, що зіркову українську легкоатлетку Марину Бех-Романчук дискваліфікували на чотири роки через позитивний допінг-тест.