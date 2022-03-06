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Слідом за клубами та збірними: УЄФА відсторонив російських арбітрів від роботи на матчах єврокубків

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Слідом за клубами та збірними: УЄФА відсторонив російських арбітрів від роботи на матчах єврокубків

Associated Press

Росію продовжують викидати зі світового спорту.

Російські арбітри не зможуть працювати на матчах турнірів під егідою УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.

Раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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