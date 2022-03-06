Слідом за клубами та збірними: УЄФА відсторонив російських арбітрів від роботи на матчах єврокубків

Слідом за клубами та збірними: УЄФА відсторонив російських арбітрів від роботи на матчах єврокубків

Росію продовжують викидати зі світового спорту.

Російські арбітри не зможуть працювати на матчах турнірів під егідою УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

УЄФА ухвалив рішення не призначати російських арбітрів на матчі турнірів, які проводяться під егідою організації.

Раніше ФІФА та УЄФА відсторонили російські клуби та збірні від участі в міжнародних змаганнях.

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