Слідом за "Лестером": визначився другий новачок АПЛ сезону-2024/25

У суботу, 4 травня, відбулися матчі заключного, 46-го туру Чемпіоншипу (другий за рангом дивізіон чемпіонату Англії – прим.). За їхніми підсумками володарем останної прямої путівки до АПЛ став "Іпсвіч".

В останньому турі команда Кірана Маккенни на власному полі перемогла "Хаддерсфілд" (2:0). Це дозволило "трактористам" з 96 очками фінішувати на другому місці у Чемпіоншипі та оформити вихід до елітного дивізіону.

У підсумковій турнірній таблиці "Іпсвіч" у боротьбі за другу сходинку випередив "Лідс" (90 балів), який в останньому турі вдома програв "Саутгемптону" (1:2).

Переможцем Чемпіоншипу достроково став "Лестер" (97 очок), який першим гарантував собі підвищення в класі й наступного сезону гратиме в АПЛ.

Зазначимо, що "Іпсвіч" повернувся до елітного дивізіону після 22-річної відсутності. Востаннє команда грала в АПЛ ще в сезоні-2001/02.

Останню, третю путівку до АПЛ на мабутній сезон розіграють у плейоф команди, які посіли у Чемпіоншипі місця з третього до шостого: "Лідс", "Саутгемптон", "Вест Бромвіч" та "Норвіч".

Нагадаємо, "Шеффілд Юнайтед" став першим клубом, який достроково втратив шанси залишитися в АПЛ на наступний сезон. "Ноттінгем", "Лутон" і "Бернлі" продовжують боротися за збереження прописки в еліті – лише одна з цих трьох команд врятується від вильоту.

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