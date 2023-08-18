Слідом за Неймаром: "Аль-Хіляль" підсилився одним з найкращих воротарів світу

Яссін Буну продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Саудівський "Аль-Хіляль" оголосив про трансфер воротаря іспанської "Севільї" та збірної Марокко Яссіна Буну.
32-річний голкіпер підписав із саудівським клубом контракт на три роки.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу склала 19 мільйонів євро. Ще два мільйони євро передбачено бонусами.
ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ʏʙ37 #AlHilal #BONO_HILALI pic.twitter.com/op5PrugLr3— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 17, 2023
Минулого сезону Буну провів за "Севілью" 36 матчів, в яких пропустив 60 голів.
Також зі своєю національною командою він дійшов до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі, пропустивши 5 голів у 6 матчах.
Додамо, що "Аль-Хіляль" очолює португальський тренер Жорже Жезуш. Цього літа клуб підписав низку зірок європейського футболу – Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковіча-Савіча, Малкома та Неймара.
Крім того, "Аль-Хіляль" близький до завершення трансферу нападника "Фулгема" Александара Мітровича.
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