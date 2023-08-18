Слідом за Неймаром: "Аль-Хіляль" підсилився одним з найкращих воротарів світу

Саудівський "Аль-Хіляль" оголосив про трансфер воротаря іспанської "Севільї" та збірної Марокко Яссіна Буну.

32-річний голкіпер підписав із саудівським клубом контракт на три роки.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу склала 19 мільйонів євро. Ще два мільйони євро передбачено бонусами.

Минулого сезону Буну провів за "Севілью" 36 матчів, в яких пропустив 60 голів.

Також зі своєю національною командою він дійшов до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі, пропустивши 5 голів у 6 матчах.

Додамо, що "Аль-Хіляль" очолює португальський тренер Жорже Жезуш. Цього літа клуб підписав низку зірок європейського футболу – Каліду Кулібалі, Рубена Невеша, Сергія Мілінковіча-Савіча, Малкома та Неймара.

Крім того, "Аль-Хіляль" близький до завершення трансферу нападника "Фулгема" Александара Мітровича.

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