Слідом за "російським кораблем": РФ та Білорусь викинули з міжнародного фігурного катання

Слідом за "російським кораблем": РФ та Білорусь викинули з міжнародного фігурного катання

Спортсменів із РФ та Білорусі не допустять до змагань.

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою через військове вторгнення на територію України.

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До переліку видів спорту, з яких виключили РФ та Білорусь, увійшли фігурне катання, шорт-трек та біг на ковзанах.

"Рада ISU знову заявляє про свою солідарність із усіма, кого торкнувся конфлікт в Україні, і наші думки звернені до всього українського народу та країни... Рада оцінить можливості оперативної гуманітарної допомоги українським членам ISU.

Дотримуючись рекомендацій МОК, з метою захисту чесності змагань з фігурного катання та безпеки всіх учасників міжнародних турнірів рада ISU погодилася тим, що до подальшого повідомлення жодні фігуристи з Росії та Білорусі не можуть бути запрошені або допущені до участі у міжнародних змаганнях з фігурного катання, включаючи чемпіонати ISU", - зазначається у заяві.

Раніше повідомлялося, що Росію та Білорусь усунули від міжнародних хокейних турнірів. а УЄФА та ФІФА відсторонили Росію від участі у футбольних турнірах. Зокрема, російські футбольні клуби вигнали з єврокубків, а збірна Росії не буде допущена до матчів плейоф ЧС-2022. Крім того, УЄФА розірвав багатомільйонний контракт із "Газпромом".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: