Слідом за сином: пішов з життя скандальний експрезидент італійського клубу

Слідом за сином: пішов з життя скандальний експрезидент італійського клубу

Місяць тому колишній функціонер потрапив до лікарні.

У віці 80-ти років помер колишній власник "Палермо" Мауріціо Дзампаріні.

Про це повідомляє La Repubblica.

Наприкінці грудня минулого року Дзампаріні потрапив до лікарні через перитоніт. Через кілька днів його виписали, проте потім його стан вимагав повторної госпіталізації. У ніч проти 1 лютого Дзампаріні помер.

Зазначимо, що його здоров'я помітно погіршилося у жовтні, після того, як його 23-річного сина Армандо знайшли мертвим у своїй квартирі в Лондоні.

Мауріціо Дзампаріні володів "Палермо" з 2002 року до лютого 2017 року. Він відомий своїми спонтанними рішеннями щодо призначення та звільнення тренерів. За 15 років на чолі клубу він змінив 40 коучів.

За часів Дзампаріні "Палермо" двічі ставав переможцем італійської Серії B (2003/04, 2013/14), а також доходив до фіналу Кубка Італії в сезоні-2010/11.

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