Слідом за Світоліною: ще дві українські тенісистки подолали стартове коло US Open-2024

Марта Костюк та Ангеліна Калініна вдало розпочали виступи на Відкритому чемпіонаті США.

Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна вийшли до другого кола US Open-2024.

На старті основної сітки Костюк (№19 WTA) впевнено перемогла Маккартні Кесслер зі США (№63 WTA) з рахунком 6:2, 6:3. А Калініна (№55 WTA) впоралася з француженкою Осеан Доден (№86 WTA) – 6:1, 3:6, 6:1.

У другому раунді Костюк позмагається проти британки Геррієт Дарт (№78 WTA), а Калініна в "українському дербі" зустрінеться з Еліною Світоліною (№28 WTA), яка в першому колі здобула вольову перемогу над аргентинкою Марією Лурдес Карле (№83 WTA).

Ще три українки не зуміли подолати стартове коло US Open-2024. Даяна Ястремська (№34 WTA) поступилася німкені Юле Німаєр (№101 WTA) – 4:6, 7:6, 4:6. Юлія Стародубцева (№146 WTA) програла експершій ракетці світу "нейтральній" білорусці Вікторії Азаренко (№20 WTA) – 6:3, 1:6, 1:6. А Леся Цуренко (№85 WTA) зазнала поразки від американки Пейтон Стернс (WTA №47) – 1:6, 5:7.

Останньою з українок у першому раунді US Open-2024 зіграє Катерина Байндль (№329 WTA). У вівторок, 27 серпня, вона протистоятиме італійці Елізабетті Коччаретто (№65 WTA).

Основна сітка Відкритого чемпіонату США-2024 триватиме від 26 серпня до 8 вересня. Чинною чемпіонкою US Open є американка Корі Гауфф, яка торік у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

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