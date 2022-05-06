Слідом за УПЛ: чемпіонат у Першій і Другій лігах України завершили достроково

Слідом за УПЛ: чемпіонат у Першій і Другій лігах України завершили достроково

Рада Професіональної футбольної ліги України затвердила рішення про дострокове закінчення сезону-2021/22 у Першій та Другій лігах.

У понеділок, 2 травня, була визначена доля елітного футбольного дивізіону країни - української Прем'єр-ліги. Виконком УАФ затвердив рішення про дострокове завершення сезону УПЛ-2021/22. Тепер же аналогічний вердикт отримали друга та третя за рангом футбольні ліги України.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого були визнані остаточними.

Команди, що посіли останні місця в групах "А" і "Б" Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.

Нагадаємо, сезон УПЛ вперше в історії закінчили без визначення чемпіона та призерів. Турнірна таблиця станом на 24 лютого була визнана остаточною.

Оскільки "Шахтар" фінішував на першій сходинці, то саме він і отримав пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23 від України. "Динамо" ж, яке відстало від "гірників" на 2 очки, зіграє в кваліфікації турніру.

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