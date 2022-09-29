Слідом за загиблим братом: російський чемпіон ММА отримав повістку до військкомату

Російського бійця ММА Володимира Мінєєва викликали до військкомату на тлі "часткової" мобілізації Путіна. Він готовий воювати проти України.

В Росії продовжують роздавати повістки до військкомату на тлі оголошеної кремлівським диктатором Володимиром Путіним "часткової" мобілізації. Вона дісталася і до чемпіона російського промоушену Fight Nights Global Володимира Мінєєва.

Про це боєць ММА розповів у коментарі пропагандистському каналу "Матч ТВ".

"Повістка прийшла, я йду до військкомату днями", - зазначив він.

Мінєєва не зупиняє той факт, що на війні проти України він вже втратив брата.

"Мій брат загинув на самому початку СВО у Гостомелі. Я один чоловік залишився на чотири сім'ї. Племінники, моя сім'я, від першого шлюбу дочка, у мене мама одна та бабуся. Але бігати не збираюся. Беру повістку та йду до військкомату, а там – як вирішить батьківщина", – заявив він.

За словами бійця, він підпадає під першу категорію при мобілізації.

"Я – десантник, стрілець, служив строковий термін і контракт. Бойового досвіду в мене не було, але повістку я все одно отримав. Десантників мало залишилося, я так розумію. Я виріс і служив в Ульяновську, там живе моя матінка, лежить батько. Коли брата не стало, я переїхав із сім'єю з Москви назад до Ульяновська, щоб бути поряд із мамою, бабусею та з родиною брата", – зазначив він.

Нагадаємо, що повістки також отримали російські фігуристи Дмитро Алієв та Макар Ігнатов і колишній півзахисник збірної Росії з футболу Дініяр Білялетдінов.

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