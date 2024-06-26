Словаччина – Румунія: де дивитися і ставки букмекерів на матч суперників України на Євро-2024

Від результату цього поєдинку може залежати, чи вийде команда Сергія Реброва до плейоф.

У середу, 26 червня, збірні Словаччини та Румунії позмагаються в матчі заключного третього туру групи Е фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Франкфурт Арені" у Франкфурті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Паралельно з матчем Словаччина – Румунія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні України та Бельгії.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

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Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.

Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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Де дивитися матч Словаччина – Румунія

В Україні поєдинок Словаччина – Румунія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Словаччина – Румунія

За оцінками нашого партнера-букмекера, найбільш імовірним результатом поєдинку є нічия, яка виводить обидві збірні до плейоф – 2,12. На перемогу Словаччини можна поставити з коефіцієнтом 3,20. Виграш Румунії – 4,05.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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