Словаччина та Румунія розписали нічию, вийшовши з групи України до 1/8 фіналу Євро-2024 (відео)

Команди обмінялися голами та отримали результат, який влаштував кожну з них.

Збірні Словаччини та Румунії зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи Е фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Франкфурт Арені" у Франкфурті завершився з рахунком 1:1 .

Ще до початку зустрічі було відомо, що нічия виведе обидві збірні до плейоф чемпіонату Європи. Із таким результататом це протистояння і закінчилося.

На 24-й хвилині словаків вивів уперед Ондрей Дуда, але ще до перерви румуни відігралися – на 37-й хвилині пенальті реалізував Резван Марін. Більше голів команди не забивали.

Огляд матчу Словаччина – Румунія

У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0).

Таким чином, кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але збірна України через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів посіла останнє місце у групі та вибула з чемпіонату Європи.

До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

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