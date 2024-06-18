Словаччина – Україна: прогноз і ставки букмекерів на матч Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, збірна України зіграє з командою Словаччини в матчі другого туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Дюссельдорф Арені" в Дюссельдорфі. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

На старті континентальної першості команда Сергія Реброва розгромно програла Румунії (0:3), а збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

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Прогнози букмекерів на матч Словаччина – Україна

Букмекерські контори вважають фаворитом поєдинку збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,15. Нічия – 3,30. Виграш словаків – 3,70.

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Зазначимо, що в іншому поєдинку другого туру групи E збірна Бельгії 22 червня зустрінеться з Румунією, початок – о 22:00 за київським часом.

У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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