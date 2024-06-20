Словенія на останніх секундах втратила перемогу над Сербією у другому турі Євро-2024 (відео)

Збірна Словенії зіграла внічию з командою Сербії в матчі другого туру групи C фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі завершився без забитих голів. У другому таймі словенцям вдалося відкрити рахунок у протистоянні – на 69-й хвилині Жан Корнічнік на дальній стійці замкнув простріл від Тімі Макса Елсніка.

Однак втримати переможний результат підопічні Матяжа Кека не зуміли. У компенсований час, на 90+6-й хвилині, серби врятувалися від поразки – Лука Йович головою пробив у дальній кут після подачі з кутового, яку виконав Іван Ілич.

Огляд матчу Словенія – Сербія

В іншому матчі другого туру квартету C визначатимуть сильнішого Данія та Англія (20 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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Зазначимо, що на старті континентальної першості Словенія видряпала нічию проти Данії (1:1), а Сербія поступилася Англії (0:1).

Станом на зараз лідером групи С є збірна Англії (3 очки). На другому місці йде Словенія (2 бали). Далі розташувалися Данія та Сербія (по одному заліковому пункту).

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У заключному третьому турі групового етапу Словенія зіграє з Англія, а Данія зустрінеться із Сербією. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що збірна Сербії пригрозила знятися з Євро-2024.

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