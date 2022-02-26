Сльози на очах Зінченка та Миколенка: "Евертон" і "Ман Сіті" підтримали Україну перед матчем АПЛ

Сльози на очах Зінченка та Миколенка: "Евертон" і "Ман Сіті" підтримали Україну перед матчем АПЛ

Гравці обох команд вийшли на поле з українськими прапорами, а вболівальники підтримали Україну оплесками.

Футболісти і вболівальники англійських клубів "Манчестер Сіті" та "Евертона" перед очною зустріччю 27-го туру АПЛ підтримали Україну у зв'язку з російським вторгненням.

Гравці обох команд вийшли на поле з українськими прапорами, а вболівальники підтримали Україну оплесками. Зазначимо, що за "Евертон" виступає ексдинамівець Віталій Миколенко, а за "Сіті" - Олександр Зінченко. Камера показала, як якоїсь миті Зінченку та Миколенку стало складно стримувати сльози.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Manchester City and Everton show their support for Ukraine pic.twitter.com/GOuWNRZm4N — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Також уболівальники "Евертона" представили банер з фото Миколенка на фоні українського прапору і написом "Підтримуємо Україну".