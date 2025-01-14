Служила в Нацгвардії: титулована українська веслувальниця втекла до Росії

Українська веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, втекла до Росії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Жалінська як військовослужбовиця скористалася відпусткою з правом виїзду за кордон, завдяки чому спершу виїхала до Польщі, а потім через Білорусь потрапила до РФ.

В інтерв'ю російським пропагандистам Лариса назвала свою втечу з України "поверненням на історичну батьківщину".

"Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу до Росії, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що від весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва", – зізналася Жалінська.

Жалінська є багаторазовою призеркою чемпіонатів України з академічного веслування, зокрема на останньому ЧУ 2024 року на її рахунку дві "бронзи" та "срібло", 2023-го вона мала чотири "золота".

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