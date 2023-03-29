"Служить кольорам та інтересам Росії": Володимир Кличко жорстко "розніс" очільника МОК

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі обурений пом'якшенням санкцій проти російського спорту.

Легендарний український боксер Володимир Кличко засудив скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на міжнародні змагання.

Олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу з боксу розкритикував президента МОК Томаса Баха, заявивши, що той "служить кольорам та інтересам Росії".

"МОК дозволяє російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх під "нейтральним прапором". Це рішення – хибний знак. Томас Бах служить кольорам та інтересам Росії. Це рішення забруднює олімпійський дух і схоже на цю війну: нісенітниця", – написав Кличко-молодший на своїй сторінці у Twitter.

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань у нейтральному статусі, але з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Крім того, Бах повідомив, що питання участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 років поки що не розглядалося.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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