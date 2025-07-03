Смерть Діогу Жоти та його брата: "Ліверпуль" підтвердив загибель своєї зірки

Діогу Жота / © Associated Press

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Англійський "Ліверпуль" відреагував на загибель свого форварда Діогу Жоти, який разом зі своїм братом потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.

У мерсисайдському клубі підтвердили загибель своєї португальської зірки, але водночас утрималися від подальших коментарів, закликавши поважати приватне життя родини, друзів і близьких Діогу та його брата.

"Футбольний клуб "Ліверпуль" спустошений трагічною смертю Діогу Жоти. Клубу повідомили, що 28-річний футболіст загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре.

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"Ліверпуль" наразі не робитиме подальших коментарів і просить поважати конфіденційність родини, друзів, товаришів за командою та персоналу клубу Діогу та Андре, оскільки вони намагаються змиритися з неймовірною втратою. Ми й надалі надаватимемо їм нашу повну підтримку", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "червоних".

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

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За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

Раніше повідомлялося, що Федерація футболу Португалії відреагувала на загибель Діогу Жоти та його брата.