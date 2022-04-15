Смерть Дієго Марадони: лікарям легенди футболу висунули звинувачення у його вбивстві

Смерть Дієго Марадони: лікарям легенди футболу висунули звинувачення у його вбивстві

Медики, які опікувалися легендарним футболістом перед його смертю, постануть перед судом.

Команда медиків, яка лікувала легендарного футболіста Дієго Марадону, отримала звинувачення у його вбивстві. Про це повідомляє видання Merco Press.

Марадона помер 25 листопада 2020 року у 60-річному віці. Як показав розтин, смерть настала внаслідок гострого набряку легень, спричиненого хронічною серцевою недостатністю.

Після його смерті в Аргентині розпочали розслідування. У травні 2021 року прокуратура висунула звинувачення семи медичним працівникам у вбивстві Марадони.

Розслідування у справі Марадони тривало. Прокурори звернулися до незалежних експертів, щоб встановити причини, які викликали смерть Марадони.

17 з 22 експертів визначили, що Марадона мав низку патологій та був "неповністю розумово дієздатним". Крім того, вони вважають, що легендарний футболіст "мав би більше шансів вижити", якби його одразу госпіталізували до лікарні, проте його виписали після операції.

Крім того, прокуратура з'ясувала, що Марадона мучився не менше 12 годин через "неадекватний догляд" в умовах госпіталізації вдома, а також через метод лікування, який було обрано медичною бригадою. Сторона обвинувачення прийшла до висновку, що легендарного футболіста фактично "кинули напризволяще".

Звинувачення у ненавмисному вбивстві було висунуто нейрохірургу Леопольдо Луке, психіатру Агустіну Косачову, а також психологу Карлосу Діасу, медичній координаторці Ненсі Форліні, координатору медпрацівників Маріано Перроні, медикам Рікардо Альмірону та Даяні Мадрид, а також терапевту Педро Ді Спаньї.

Якщо медиків визнають винними, то їм загрожує серйозне покарання - від 8 до 25 років ув'язнення, а також позбавлення лікарських ліцензій.

Адвокати лікарів поки що не відреагували на звинувачення прокурорів. Коли саме мають відбутися перші судові слухання, наразі невідомо.

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