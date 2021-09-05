Смерть колишньої зірки реслінгу: стали відомі нові подробиці трагедії

До ЗМІ потрапив звіт поліції про загибель американки.

Американська реслерка Шеннон Спруілл, тіло якої днями було знайдене поліцією в її будинку у Джорджії, померла від кульового поранення у груди.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на звіт правоохоронних органів.

Перед смертю Спруілл, яка також відома під псевдонімом Даффні Ангер, записала відео. У ролику зірка реслінгу, яка страждала від депресії, скаржилася фанатам на самотність.

Американка зробила собі ім'я виступами у WCW. Її зіркова кар'єра розпочалася у 1999 році.

В останній період життя Ангер виступала в незалежних промоушенах і брала участь у декількох подкастах.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, в Італії помер футболіст "Ювентуса".

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