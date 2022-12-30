Смерть "Короля футболу": повна біографія та видатні досягнення легендарного Пеле

29 грудня 2022 року помер легендарний бразильський футболіст Пеле. "Королю футболу" було 82 роки.

Понад рік Пеле боровся з раком. Останній місяць свого життя він провів у лікарні, куди був госпіталізований 29 листопада на тлі респіраторної інфекції.

ТСН Проспорт розповідає про життєвий шлях та досягнення одного з найвеличніших гравців в історії футболу.

Дитинство Пеле та перші кроки у футболі

Один із найвеличніших гравців в історії футболу Едсон Арантіс ду Насіменту (Пеле) народився 23 жовтня 1940 року у муніципалітеті Трес-Корасойнс штату Мінас-Жерайс на сході Бразилії.

Його батько, Жуан Рамос ду Насіменту (Дондінью), на професійному рівні грав у футбол за один з місцевих клубів. Одного разу Дондінью запросили до одного з найвідоміших клубів країни – "Атлетико Мінейро". Для небагатої сім'ї це був шанс вирватися зі злиднів, однак проявити себе йому завадила серйозна травма. Дондінью отримав пошкодження в першій же грі проти "Сан-Крістовао" після зіткнення з Августо (майбутнім капітаном Бразилії на ЧС-1950).

Мати Пеле, Селеста Арантіс, була домогосподаркою. Найстаршого з дітей назвали на честь знаменитого винахідника Томаса Едісона. Але у свідоцтві народження Пеле помилково забули написати букву "і" – так вийшло ім'я Едсон. Крім Едсона, в сім'ї було ще троє дітей – двоє молодших братів і молодша сестра.

Прізвисько Пеле він отримав ще у шкільні роки – на честь місцевого воротаря "Васко да Гами" Біле, який був його улюбленим гравцем.

Пеле зацікавився футболом у віці 7 років. Його родина переїхала переїхала до Бауру, саме там бразилець робив свої перші кроки у футболі. Він виступав за одну з місцевих команд, причому майбутньому "Королю футболу" доводилося грати навіть без бутс, оскільки його сім'я була настільки бідною, що не могла забезпечити хлопця взуттям.

Труднощі аж ніяк не відлякали Пеле. Він часто грав босоніж, а в підлітковому віці підробляв офіціантом. До 15 років Пеле змінив кілька команд і навіть встиг пограти у мініфутбол, а потім потрапив до головного клубу свого життя – "Сантоса".

Пеле – легенда "Сантоса"

Спочатку Пеле виступав за "молодіжку", але потім нападник головної команди "Сантоса" травмувався, тож хлопець отримав шанс спробувати себе в дорослому футболі. І сповна ним скористався. 1956 року Пеле дебютував у матчі проти "Корінтіанса" та забив гол.

Із кожним роком Пеле лише стрімко додавав у футбольній майстерності. Він 9 разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату штату, а 1959 рік став для бразильця просто неймовірним – Пеле забив 126 м'ячів у 104 поєдинках.

Разом з Пеле "Сантос" виграв дев'ять чемпіонатів ліги Сан-Паулу, а 1962-го та 1963-го завоював Кубок Лібертадорес і Міжконтинентальний кубок.

Майже за 20 років у "Сантосі" Пеле допоміг клубу виграти понад 20 трофеїв, неодноразово ставав найкращим бомбардиром турніру і одного разу навіть забив 8 голів за один матч – у грі з "Ботафого". У складі "Сантоса" пеле відіграв 636 матчів і забив 618 голів.

1974 року Пеле завершив кар'єру, але потім вирішив повернутися у футбол через фінансові проблеми. 1975 року Пеле підписав контракт з американським "Нью-Йорк Космос", ставши найоплачуванішим футболістом світу. Його зарплата тоді становила 1,4 млн доларів на рік.

За "Космос" він відіграв три роки (37 голів у 64 матчах) і залишив клуб на мажорній ноті: у сезоні-1977 бразилець виграв Північноамериканську футбольну лігу та став найкращим бомбардиром турніру. 1977 року Пеле остаточно повісив бутси на цвях.

Феєрична кар'єра Пеле у збірній Бразилії

За національну збірну Пеле дебютував 7 липня 1957 року у товариському матчі проти Аргентини. "Селасао" поступилися з рахунком 1:2, але один з голів забив на той момент 16-річний Пеле.

А вже наступного року Пеле офіційно дебютував за збірну Бразилії 15 червня 1958 року на чемпіонаті світу у Швеції – у матчі проти СРСР, де віддав результативну передачу. На той час він був наймолодшим гравцем (17 років), який коли-небудь брав участь у чемпіонатах світу.

Фото: Associated Press

Далі Пеле забивав у кожному наступному матчі на турнірі. У чвертьфіналі він відправив один м'яч у ворота Уельсу, у півфіналі оформив хет-трик французами, а в фіналі двічі відзначився у воротах Швеції. У підсумку збірна Бразилії виграла чемпіонат світу, а 17-річного Пеле визнали найкращим молодим гравцем турніру.

No ano seguinte em 1958, Pelé viaja para a sua primeira Copa do Mundo, faz sua estreia no terceiro jogo, contra Russia, estava se recuperando de uma lesão. Fazendo 6 gols naquela copa, inclusive na final, uma pintura, um golaço, vencendo por 5x2 a Suécia. pic.twitter.com/ln0BanBaRT — ENEJOTA (18-18) (@mauri_limaa_) December 24, 2022

Тріумфальними для Пеле також стали ЧС-1962 у Чилі та ЧС-1970 у Мексиці, на якому його визнали найкращим гравцем турніру. Таким чином, Пеле – єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (1958, 1962 і 1970).

За збірну Бразилії Пеле виступав до 1971 року. Всього у футболці національної команди Пеле провів 93 матчі та забив 77 голів.

Фото: Associated Press

Титули та досягнення Пеле

Чемпіон штату Сан-Паулу: 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 і 1973.

найкращий бомбардир чемпіонату штату Сан-Паулу: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 1965, 1969 та 1973

Турнір Ріо-Сан-Паулу: 1959, 1963 і 1964

найкращий бомбардир Турніру Ріо Сан-Паулу: 1963

Кубок Бразилії: 1961, 1962, 1963, 1964 та 1965

Копа Лібертадорес: 1962 і 1963

Міжконтинентальний кубок: 1962 і 1963

Чемпіон Північно-Американської футбольної ліги: 1977

Срібний призер Чемпіонату Південної Америки: 1959 (Аргентина)

найкращий бомбардир Копа Америка: 1959

Чемпіон світу: 1958, 1962 і 1970

Учасник чемпіонатів світу: 1958, 1962, 1966 та 1970

Найкращий футболіст XX століття за версією ФІФА

Найкращий футболіст XX століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики

Фото: Associated Press

Шлях Пеле після завершення кар'єри та боротьба з хворобою

Після того, як завершив кар'єру, Пеле обіймав посаду міністра Бразилії, опублікував кілька автобіографій, писав музику, працював у тренерському штабі "Сантоса" і навіть знімався в кіно.

Останнім часом здоров'я "Короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. У лютому цього року він два тижні лежав у лікарні через інфекцію сечовивідних шляхів. Також навесні бразилець проходив лікування від раку товстої кишки. Проте хіміотерапія вже не допомагала.

Наприкінці листопада 2022 року у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Однак сам Пеле намагався заспокоїти своїх фанатів і повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Останні дні свого життя Пеле провів з рідними у лікарні Сан-Паулу, де отримував паліативну допомогу. Родина ні на хвилину його не покидала.

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