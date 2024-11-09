Смерть В'ячеслава Узелкова: що відомо про зіркового українського боксера, якого не стало у 45 років

В'ячеслав Узелков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами.

9 листопада 2024 року помер український боксер В'ячеслав Узелков. Успішному спортсмену було лише 45 років.

Останній період свого життя спортсмен боровся із серйозною хворобою. У квітні 2024-го він переніс операцію на серці, після чого проходив реабілітацію.

Ше від лютого він скаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям, причиною яких став професійний спорт. На початку квітня колишній боксер повідомив, що йому робитимуть серйозну операцію на серці, якої він неабияк боїться.

Розповідаємо детальніше про боксера, який відійшов у вічність у такому ранньому віці.

Дитинство та любительська кар'єра

Узелков народився 8 квітня 1979 року у Вінниці. Боксом почав займатися 1987 року. Перший тренер – Дмитро Шамис, потім по черзі займався у Ігоря Мусієнка та Анатолія Вальчука. Під час профікар'єри Узелков тренувався під керівництвом Віталія Вдовкіна і Вадима Лаврінца.

На любительському рингу В'ячеслав відзначився такими вагомими здобутками, як перемога на чемпіонаті Європи серед юніорів в Бірмінгемі 1997 року, друге місце на Кубку світу 1998 року в Пекіні і третє місце на Всесвітніх Іграх військовослужбовців в Загребі 1999 року.

На чемпіонаті Європи-2000 в категорії до 81 кг програв у першому бою. На чемпіонаті світу 2001 року в Белфасті Узєлков став третім в категорії до 91 кг. Того ж року посів друге місце на престижному турнірі в Гельсінкі, 2002 року завоював "срібло" чемпіонату Європи в Пермі, 2003 року був третім на представницькому турнірі Странджа в Болгарії і посів друге місце на Кубку Чорного моря в Судаку.

Професійний бокс

Узелков дебютував на професійному рингу 24 жовтня 2004 року, коли у Чернігові переміг у шести раундах росіянина Сулеймана Джерилова. Слідом за цим Узелков здобув низку перемог над суперниками різного рівня, зокрема над французом Маджідом Бен Дріссом, а також значно більш досвідченим конголезцем Мукаді Мандою.

27 лютого 2007 року В'ячеслав здобув перший титул – за версією EBU-EE, здолавши росіянина Артема Вичкіна. 13 вересня 2007 року завоював титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA в напівважкій вазі, нокаутувавши в 6-му раунді непереможного іспанського боксера Габріеля Кампільйо.

У першому захисті титулу нокаутував аргентинця Хуліо Сезара Домінгеза. У червні 2008 року Узелков нокаутував непереможного боксера зі Словенії Дениса Шимича.

Після ще трьох вдалих поєдинків 23 липня 2010 року у Лемурі (Каліфорнія) Узелков вийшов на бій за звання чемпіона світу за версією WBA з боксером з Казахстану Бейбутом Шуменовим. У першому раунді В'ячеслав відправив суперника в нокдаун, але потім мав гірший вигляд і в підсумку програв одноголосним рішенням суддів.

Після поразки від Шуменова В'ячеслав виграв три поєдинки, а потім програв німцю Едуарду Гуткнехту в бою за титул чемпіона Європи за версією Європейського боксерського союзу. Після цього бою українець переніс інсульт. Згодом В'ячеслав виграв ще три поєдинки, а тоді 16 березня 2013 року поступився французу Дуду Нгумбу.

9 листопада 2013 року Узелков у Києві здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO в напівважкій вазі.

12 квітня 2014 року Узелков провів останній у кар'єрі бій, програвши сербу Геарду Аєтовичу.

Загалом Узелков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог (19 – нокаутом) і зазнав чотирьох поразок.

Чим займався після боксерської кар'єри

Узелков мав активне життя після завершення боксерської кар'єри. В'ячеслав спробував себе в ролі актора, телеведучого та політика. Ще 2008 року вперше взяв участь у зніманнях в кіно – в мелодрамі режисера Льва Карпова. 2009 року взяв участь у другому сезоні танцювального шоу "Танцюю для тебе".

У 2014-2015 роках В'ячеслав був членом журі на програмі "Україна має талант". Потім разом з дружиною Мариною знімався у програмі "Зважені та щасливі".

2020 року Узєлков балотувався у мери Вінниці від партії ОПЗЖ та програв вибори, набравши лише 4% голосів.

22 роки боксер був одружений з Мариною Боржемською. 2021 року пара розійшлася. Виховували разом двох дітей – сина Роберта (2009) і дочку Олівію (2012). 2021 року В'ячеслав знімався в програмі "Одруження наосліп" з Юлією Черницькою.

Читайте також:

В'ячеслав Узелков шокував, як два тижні провів у комі: "Повернувся з того світу"

В'ячеслав Узелков вперше показав свою наречену на романтичному фото

В'ячеслав Узелков розповів про інвалідність і показав пенсійне посвідчення: "Руки не склав"