"Смерть зрадникам": бельгійські фанати вивісили скандальний банер на адресу форварда збірної України

Під час матчу 16-го туру чемпіонату Бельгії між "Гентом" та "Брюгге" фанати господарів розгорнули на домашніх трибунах образливий банер, який адресували українському нападнику Роману Яремчуку.

26-річний уродженець Львова від 2017-го до 2021 року захищав кольори "буйволів", після чого перейшов до лісабонської "Бенфіки". У Португалії кар'єра Романа не склалася. Влітку цього року він повернувся до бельгійської Ліги Жупіле, але тепер виступає за "Брюгге".

Уболівальники "Гента" аж ніяк не зраділи такому вибору українця. Тож під час очного поєдинку проти принципового конкурента вони зустріли Яремчука далеко не шанобливо.

На одній із трибун "Геламко-Арени" фанати "буйволів" вивісили банер з написом: "Смерть зрадникам, Яремчук – Юда".

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Додамо, що ще під час матчу на офіційному сайті "Гента" з'явилася заява, в якій клуб засудив такі дії вболівальників.

"Футбольний клуб "Гент" виступає катерично проти банера, який розгорнули на адресу Романа Яремчука. Це свідчить про відсутність поваги, і подібне взагалі не має бути на нашому стадіоні. Це була робота окремих осіб, які діяли без відома клубу і, звісно, без дозволу. Окремі вболівальники вжили відповідних заходів та швидко вилучили банер. "Гент" від імені усіх винних просить вибачення у Романа Яремчука", – йдеться у зверненні клубу.

Матч проти своєї колишньої команди Яремчук розпочав на лаві запасних, але вийшов на заміну на 60-й хвилині. Своєю чергою, його український одноклубник Едуард Соболь з'явився у старті та відіграв перший тайм. Результативними діями жоден з наших співвітчизників не відзначився.

Поєдинок завершився перемогою "Гента" з рахунком 2:0 .

Після 16 турів "Брюгге" посідає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, маючи у своєму активі 32 очки. "Гент" з 27 балами розташувався на п'ятій сходинці.

У наступному турі команда Яремчука і Соболя прийматиме "Антверпен", а "буйволи" на виїзді зустрінуться з "Кортрейком". Матчі відбудуться 13 листопада.

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