Смертоносне бомбардування: філіппінський боєць епічно нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Джошуа Пасіо знищив Йосуке Саруту серією потужних ударів.

Яскраву перемогу здобув філіппінський боєць змішаного стилю Джошуа Пасіо на турнірі Revolution Friday престижного промоушена ONE Championship. Його жертвою став японець Йосуке Сарута.

Поєдинок завершився вже в першому раунді. Японець хотів вдарити суперника ногою, але Пасіо ухилився та відповів жорстким ударом у підборіддя. Після цього філіппінець взявся безжально добивати Саруту, який вже не знав куди йому подітися з октагону. На щастя, рефері втрутився і зупинив бій, врятувавши японця він неминучих травм.

Joshua Pacio WENT OFF on Yosuke Saruta to close the book on their epic trilogy! #ONERevolution #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/JZSM2D1DxF — ONE Championship (@ONEChampionship) September 24, 2021

Це був уже третій поєдинок між Пасіо та Сарутою, всі завершилися на користь філіппінця.

На рахунку Пасіо 20 перемог і одна поразка в ММА. Сарута здобув 21 перемогу та 10 раз програв.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що японський кікбоксер божевільною "вертушкою" знищив суперника за 30 секунд.

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