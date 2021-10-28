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Смертоносний нокаут: бельгійський боксер "вирубив" суперника надпотужним ударом у щелепу (відео)

Смертоносний нокаут: бельгійський боксер "вирубив" суперника надпотужним ударом у щелепу (відео)

AIBA

Узбекистанець Шокжахон Абдуллаєв піднявся на ноги лише з допомогою рефері.

Надзвичайно жорстким нокаутом завершився поєдинок бельгійця Віктора Скелстраете з узбекистанцем Шокжахоном Абдуллаєвим на чемпіонаті світу в Белграді (Сербія). Боксери змагалися у вазі до 86 кілограмів.

В 1/32 фіналу Скелстраете здобув дострокову перемогу в другому раунді. Бельгієць провів швидку серію ударів з ближньої дистанції, після чого руйнівним влучанням з правої в щелепу відправив Абдуллаєва на канвас.

Рефері моментально зупинив бій, присудивши бельгійцю перемогу нокаутом. Своєю чергою, узбекистанський боксер ще довго не міг підвестися на ноги. Тільки завдяки допомозі рефері Абдуллаєв залишив межі рингу.

Уповільнений повтор нокауту

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