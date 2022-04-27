"Сміливе рішення": низка європейських країн підтримала недопуск росіян і білорусів до Wimbledon

Норвегія, Швеція, Фінляндія та Ісландія підтримали рішення організаторів Wimbledon-2022 про відсторонення російських і білоруських тенісистів від участі в турнірі.

Організатори одного з найпрестижніших турнірів Великого шолома ухвалили таке рішення на тлі повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

Проте ATP та WTA засудили заборону російським та білоруським тенісистам виступити на Wimbledon-2022. Голова WTA Стів Саймон пригрозив організаторам Wimbledon штрафом і суворими санкціями.

Тепер же скандинавські тенісні федерації публічно підтримали заборону тенісистам із РФ та Білорусі виступити на турнірі. Норвезька тенісна федерація опублікувала заяву, під якою підписалися федерації Фінляндії, Швеції та Ісландії.

"Всеанглійський тенісний клуб ухвалив сміливе рішення не допустити усіх російських та білоруських гравців на Wimbledon та великі трав'яні турніри у Великій Британії. Норвезька тенісна федерація підтримує це рішення і сподівається, що ATP, WTA та ITF відреагують так само.

Санкції проти спортсменів - непросте рішення. Попри це, наслідки не можна порівнювати з тим, через що кожного дня проходять люди в Україні. Жорсткі заходи необхідно впроваджувати, щоб зупинити цю беззмістовну війну. У ці виняткові часи теніс має робити все, щоб стояти на боці народу України проти ворожнечі з боку Росії та Білорусі", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що Wimbledon-2022 став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях. Після цього повідомлялося, що турнір у Римі також може не допустити до участі гравців з Росії та Білорусі.

Wimbledon-2022 повинен відбутися від 27 червня до 10 липня в лондонському передмісті Вімблдон.

Нагадаємо, що на турнірах WTA та ATP російські та білоруські тенісисти виступають у нейтральному статусі. Зараз українські тенісисти, серед яких і перша ракетка нашої країни Еліна Світоліна, вимагають повного відсторонення гравців з РФ та Білорусі, які публічно не висловилися проти війни в Україні.

Сергій Стаховський про відсторонення Росії та Білорусі від участі у "Вімблдоні"

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