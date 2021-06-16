Снайпери були готові втрутитися: парапланерист ледь не позбувся життя через посадку на стадіоні перед матчем Євро-2020

За кілька хвилин до початку гри ледь не сталася трагедія.

Член Бундестагу Йоахім Херрманн заявив, що парапланерист, який приземлився на полі "Арена Мюнхен" перед початком матчу 1-го туру групи F Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини, міг втратити життя.

"На час проведення Євро-2020 було встановлено повну заборону на польоти над "Ареною Мюнхен". Я вважаю, що "Грінпіс" знає про це.

Снайпери не стали втручатися через слова "Грінпіс" на парашуті. Якби поліція прийшла до висновку про те, що це терористична атака, то тоді довелося б заплатити за цю акцію життям.

Я можу лише засудити "Грінпіс" за неодноразове вчинення настільки безвідповідальних вчинків. Тут немає ніякого зв'язку із захистом навколишнього середовища", - цитує Херрманна Bild.

Також стало відомо, що в результаті акції парапланериста постраждало кілька людей. Вони отримали травми внаслідок падіння кріплень камери, яку зачепив чоловік під час польоту.

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Франція і Німеччина виступають у групі F, де їхными суперниками також є команди Португалії та Угорщини.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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