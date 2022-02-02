Снайперська точність: тренер "Баварії" ошелешив ударом у поперечину майже з центра поля (відео)

Снайперська точність: тренер "Баварії" ошелешив ударом у поперечину майже з центра поля (відео)

Не виключено, що мюнхенська команда змонтувала цей ролик.

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн викликав фурор своїми навичками на тренуванні мюнхенського клубу.

34-річний німецький фахівець вирішив не лише роздавати вказівки підопічним, а й самому долучитися до заняття. Після відскоку м'яча від газону Нагельсманн першим дотиком потужно пробив по воротах. Незважаючи на те, що бив він майже з центрального кола, ігровий знаряж поцілив точнісінько в поперечину.

Відео шикарного удару пресслужба мюнхенців опублікувала у себе в соцмережах. Проте, ракурс, в якому було знято відео, дозволяє припустити, що тут не все було "чисто" - йомвірно, "Баварія" вирішила пожартувати і навмисне змонтувала цей шедевр.

Що б там не сталося, а вийшло дуже ефектно. Ролик швидко розлетівся соцмережами, всього за добу його переглянули майже 1,5 млн користувачів.

Нагельсманн очолив "Баварію" влітку минулого року. До цього він тренував "Гоффенгайм" і "РБ Лейпциг".

Під керівництвом Юліана мюнхенці уже виграли Суперкубок Німеччини. У Бундеслізі підопічні Нагельсманна лідирують після 20 турів, випереджаючи дортмундську "Боруссію" на 6 очок.

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