Юна українська тенісистка у вольовому стилі обіграла росіянку та вийшла до фіналу турніру в Дубаї

Юна українська тенісистка у вольовому стилі обіграла росіянку та вийшла до фіналу турніру в Дубаї

У вирішальному поєдинку Снігур зустрінеться з суперницею із Словаччини.

Українська тенісистка Дар'я Снігур, яка посідає 183-те місце у рейтингу WTA, виступить у фіналі турніру серії ITF100 у Дубаї (ОАЕ).

В півфінальному матчі 19-річна спортсменка здолала росіянку Анастасію Гасанову.

Тенісистки провели на корті 1 годину 49 хвилин. Українка один раз подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала дев'ять із 14 брейк-поінтів.

Снігур вдруге перемогла росіянку цього сезону. У червні тенісистки зустрічалися на старті кваліфікації турніру ITF W100 у Ноттінгемі, і тоді Дар'я святкувала перемогу у двох сетах.

У фіналі турніру Снігур зустрінеться з Крістіною Кучовою (Словаччина), яка сьогодні обіграла Олександру Круніч (Сербія).

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