Снукеристу з українським корінням заборонили одягнути синьо-жовтий прапор на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу зі снукеру британцю Джеку Лісовські заборонили одягнути бейдж з українським прапором.

30-річний Лісовські народився у Великій Британії, але має українське коріння. Під час турніру він вирішив підтримати Україну в боротьбі з російськими окупантами.

Проте організатори змагань не дали йому начепити бейдж із синьо-жовтим стягом, аргументувавши це тим, що Джек не є українцем.

Вони пояснили відповідне рішення тим, що турнір зі снукеру не можна використовувати як "політичну платформу". Водночас організатори заявили, що на це мають право лише українські учасники змагань - на турнірі виступав 16-річний Юліан Бойко, який припинив виступи у другому раунді.

"Всі у цій кімнаті точно підтримують Україну, то чому, чорт забирай, я не можу носити прапор? Це те, що близько моєму серцю. Мій дідусь - українець, мій тато був там. Мені дуже сумно через те, що там відбувається.

Я намагався носити прапорець під час чемпіонату світу. Але мені сказали, що я не маю права, якщо я не українець. У мене є трохи українського, але нібито цього було недостатньо, тому довелося зняти значок із жилета. Я грав із прапорцем на кількох турнірах, я хочу його носити, але мені не дозволили. Намагався отримати дозвіл. Якщо я виграю у Робертсона, розмахуватиму прапором на арені", - цитує Лісовскі BBC.

Snooker player Jack Lisowski has been prohibited from paying tribute to Ukraine with a Ukraine flag at the World Snooker Championships in Sheffield as the organisers have deemed it as a political statement…@JackLisowski has Ukrainian roots via his grandfather https://t.co/6r1WPZQeiA pic.twitter.com/N8MJJ2ao1N — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 21, 2022

Раніше повідомлялося, що збірна України проведе благодійний шаховий матч з Норвегією. Виручені кошти спрямують українцям, які постраждали від війни з Росією.

Читайте також:

Україна тріумфально виступила на Іграх нескорених у Гаазі: список усіх медалістів

"Саме те, що робить Путін та їхня пропаганда щодня": Долгополов звинуватив російського тенісиста в брехні та лицемірстві

Титулований російський плавець отримав "бан" за участь у путінському мітингу в "Лужниках"