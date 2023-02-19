Соболь дебютним асистом допоміг своєму клубу залишити зону вильоту в чемпіонаті Франції (відео)

Захисник збірної України Едуард Соболь, який в січні перейшов з бельгійського "Брюгге" до французького "Страсбура", долучився до перемоги своєї нової команди над "Анже" у домашньому матчі 24-го туру Ліги 1.

27-річний українець вийшов на поле в стартовому складі, а на 14-й хвилині відзначився гольовою передачею. Соболь стрімко пройшов лівим флангом і прострілив до штрафного майданчика на Хабіба Діалло.

Для Едуарда цей асист став дебютним у чемпіонаті Франції.

Під завісу першого тайму той же Діалло подвоїв перевагу господарів. У другому таймі "Анже" вдалося відіграти один м'яч –Соболь отримав жовту картку на 72-й хвилині за фол у власному карному майданчику. Пенальті реалізував Набіль Бенталеб, але на більше гості не спромоглися.

Матч завершився перемогою "Страсбура" – 2:1 . Соболь пробув на полі до фінального свистка.

Огляд матчу

На рахунку Едуарда п'ять матчів у чемпіонаті Франції, одна результативна передача.

Завдяки перемозі "Страсбур" (21 очок) піднявся із зони вильоту на 15-те місце. "Анже" (10 балів) йде на останній, 20-й позиції.

У наступному турі команда Соболя 26 лютого на виїзді зіграє з "Клермоном", "Анже" днем раніше прийме "Ліон".

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