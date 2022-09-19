Соболь зіграв за "Брюгге" попри травму, через яку не приїде до збірної України: пояснення футболіста

Український захисник "Брюгге" Едуард Соболь несподівано вийшов на поле в матчі 9-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда", хоча раніше повідомлялося, що він не допоможе національній команді у вересневих іграх Ліги націй через пошкодження.

Незважаючи на свою травму, Соболь відіграв заключні 19 хвилин у виїзному матчі 9-го туру Ліги Жупіле проти "Стандарда", який завершився розгромною поразкою "Брюгге" - 3:0 .

Вихід українця на поле викликав чималий суспільний резонанс, адже раніше УАФ повідомила про неможливість захисника допомогти збірній України у вересневих матчах Ліги націй.

"Його вихід на поле став для нас сьогодні несподіванкою. Вчора він зателефонував головному тренеру і сказав, що у нього пошкодження, що він потребує операції та не зможе взяти участь у зборі. Можливо, лікар клубу йому дозволив сьогодні зіграти? Нам про це невідомо", - розповів Гливинський у коментарі порталу FanDay.

Пізніше Соболь надав пояснення своїй грі за "Брюгге". 27-річний оборонець розповів, що упродовж місяця відчуває дискомфорт в області паху, хоч у разі необхідності й може вийти на поле, як це сталося в останньому поєдинку.

Найближчим часом футболісту видалятимуть гематому, аби в подальшому не було ускладнень. Діагноз клубного лікаря Соболь передав медикам збірної України. Едуард зазначив, що після необхідної процедури не зможе тренуватися щонайменше п'ять днів, але все одно в разі потреби готовий приїхати до табору збірної України.

"Уже місяць я відчуваю дискомфорт в області паху. Після обстеження в мене була виявлена гематома. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося. І от буквально вчора головний лікар "Брюгге" сказав мені, що для того, аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому, необхідно викачати кров з ураженої зони.

Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру національної команди Олександру Петракову. Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до заключного, третього матчу Ліги націй (і це у випадку, якщо загоєння відбуватиметься без ускладнень) робить мої шанси взяти участь у грі мізерними.

Але хочу наголосити - я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної й чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що в цих матчах я не зможу допомогти збірній, і це відповідає дійсності. Хоч би як прикро мені було це усвідомлювати...

Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер ("Брюгге - прим.) вніс мене до заявки й випустив на заключні 20 хвилин гри.

Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що в подальшому можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол", - цитує Соболя офіційний сайт УАФ.

Національна команда розпочала свій збір 16 вересня у Варшаві. Попереду в української збірної три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

У вересні українці зіграють три вирішальні зустрічі в Лізі націй. Після виїзного матчу з Шотландією "синьо-жовті" 24 вересня поїдуть в гості до Вірменії, а 27 вересня в заключному поєдинку в польському Кракові прийматимуть тих же шотландців.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Нагадаємо, збірна України не зуміла пробитися на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У фіналі кваліфікації на мундіаль наша команда поступилася Уельсу (0:1).

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