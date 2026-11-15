Соболенко виправдалася за матюки під час матчу зі Світоліною на Підсумковому турнірі WTA

Аріна Соболенко / © Associated Press

Реклама

"Безпрапорна" білоруська тенісистка Аріна Соболенко прокоментувала скандал, який розгорівся після її матчу з українкою Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі WTA.

Після поєдинку заключного туру групового етапу, який білоруска програла, Мережею розлетілося відео з телетрансляції, на якому вона під час гри нецензурно лається — нібито на адресу Світоліної.

Реклама

Тепер Аріна спробувала виправдатися за свою ганебну поведінку й заявила, що її емоційні висловлювання були спрямовані не суперниці, а глядачам на трибунах, та попросила вибачення у всіх, кого образила.

Реклама

"Я хочу дещо уточнити щодо мого недавнього матчу, який обговорюється в Мережі. Мій коментар був спрямований не на Еліну. Я була роздратована невеликою групою глядачів, які агресивно раділи моїм помилкам, і я емоційно відреагувала в той момент.

Проте я мала впоратися зі своїм роздратуванням інакше, і я прошу вибачення у всіх, кого образила. Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в решті турніру", — написала Соболенко у себе в Instagram-сторіз.

Соболенко виправдалася за матюки під час матчу зі Світоліною / instagram.com/arynasabalenka

Нагадаємо, Соболенко під час вирішального сету матчу зі Світоліною емоційно вилаялася російською мовою. Камери зафіксували, як білоруська тенісистка вигукує чи то "Ця й****а українська ш***а, н***й!", чи то "Ці й****і с*ки українці, н***й!". Оскільки з телетрансляції не було чути, як саме матюкалася Аріна, то довелося читати по губах, аби розшифрувати сказане нею.

Зазначимо, що 28-річна Соболенко уникає запитань про війну в Україні, а режим Лукашенка продовжує використовувати її ім'я у своїй пропаганді. Також вона підписала провладний лист на підтримку білоруського диктатора під час протестів 2020 року.

Реклама

Наразі Соболенко є другою ракеткою світу, за свою кар'єру вона виграла 24 титули WTA в одиночному розряді, зокрема чотири рази перемагала на турнірах Grand Slam — двічі на Australian Open та на US Open.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розгромною перемогою вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA.

Новини партнерів

Новини партнерів